Ce qui s’est passé – ou ce qui se passera…

« Vous allez tenir une promesse faite à un « petit frère » qui grandit trop vite, et vous courez à toute vitesse, sans jamais vous arrêter, de haut en bas du parc, tandis que l’ombre d’un père lointain prend forme », annonce Emmanuella Garbé.

À Gardaland, le grand parc à thèmes aux mille attractions (situé à Castelnuovo del Garda en Vénétie. Il est adjacent au lac de Garde, duquel il tire son nom) et grâce à l’auteure, nous partons à l’aventure, sur les navires des magnifiques corsaires et sur les montagnes russes terrifiantes, dans le village de l’ouest et parmi les tombes des pharaons.



Jaillit un voyage dans la mémoire et le présent, avec l’Italie des années 80 de « Bim Bam Boum » et de la Fiat Ritmo qui peine à se reconnaître dans les abonnements achetés sur Internet et dans les passages de BlaBlaCar.

L’auteure raconte avec acuité sa passion Gardaland, non-lieu de plaisir mais qui devient ici un lieu réel de personnes réelles et belles. Elle évoque aussi et surtout raconte son enfance perdue entre nostalgie et soulagement. La vie quotidienne ne reste jamais coincée dans ses désirs et ses rêves, trouvant enfin un moment de bonheur dans un tel espace étrange qui est devient l’objectif et le début de l’évasion.

jean-paul gavard-perret

Emmanuela Carbé, L’unico viaggio che ho fatto, Edizioni Minimum Fax, 2017, 116 p. – 13,00 €.