Les fleurs

« Qu’elles durassent ! »

En raison d’un blocage, d’une interruption de l’énonciation et d’une muselière sur le verbe, elle suspend ses efforts, misant sur les vertus du sommeil et les ressources de son inconscient. Bref, c’est comme ça qu’elle travaille. Dormant plus seule qu’avec un autre, cela vaut mieux qu’une messe et une pause.

Après, l’inspiration lui revient et se déverse d’autant qu’une douleur au réveil asticote ses intestins par agression de sa viande ou par psycho-somatisation. Mais elle ne se plaint jamais de ses mots. Elle remonte sans cesse son théâtre de la guérison. C’est donc une Marguerite à sa façon.

jean-paul gavard-perret

Photo : Maeva Benaïche