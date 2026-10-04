Eloge de la distance

Pour Antonella Gandini, le visage devient l’occasion de tableaux photographiques. Mais une telle artiste garde un don particulier : Car si le visage normalement porte une sorte de neutralité « sociale » de soi ou à l’inverse les marques des émotions, ici chaque portrait trouve un axe particulier.

Certes, chaque beauté qu’elle fixe doit porter des douleurs intérieures. Mais elle n’accentue jamais ni n’extériorise malaise, peur ou tout autre sentiments. Existe un regard particulier et fascinant, ne relevant jamais d’une simple curiosité d’archiviste mais d’un cheminement de pensée insaisissable, porteuse d’énigme.

En privilégiant les sujets féminins, Antonella Gandini échappe à la dynamique de la communication de masse. Demeure dans chacune de ses pièces une suspension du temps où les traits ou les postures rappellent un néoclassicisme. Existe l’expression de la mémoire et de notre culture là où, écrit l’artiste, se saisit « l’émotion d’une pensée qui nous unit par-delà l’absence ».

jean-paul gavard-perret

Antonella Gandini, Tableaux, 2026, L’œil de la Photographie.

www.antonellagandini.it