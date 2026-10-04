Michel Foucault, Dits et écrits. Une anthologie

Le prince dérangeant

Dix ans après la mort de Foucault (1984), ses Dits et écrits rassemblent en quatre volumes les textes épars que le philosophe avait publiés en France et à l’étranger. En guise d’hommage, cette anthologie donne à lire cinquante-cinq de ces textes, parmi les plus originaux.

Préfaces, articles, entretiens et conférences qui s’échelonnent de 1961 à 1984, où l’on voit tantôt jaillir l’étincelle d’un livre à venir, tantôt s’ouvrir un chemin vers ces espaces absolument autres chers à Foucault. Souvent, on l’écoute questionner sa pratique philosophique et réfléchir à son parcours.

Emergent dans cette anthologie des figures de Raymond Roussel, Bataille, Blanchot, Magritte, Deleuze, Nietzsche, ou encore des Pères de l’Église, traversant ces pages, dans lesquelles sont abordés les thèmes foucaldiens par excellence : folie, enfermement, sexualité, pouvoir ou écriture de soi. Les textes ont été établis sur les documents originaux, et les célèbres réponses que Foucault apporta à la question : « Qu’est ce qu’un auteur ? »



Nous le retrouvons dans ce livre en des états inédits différents. Par ces divers propos, Foucault prend souvent pour point de départ sa « Grammaire logique » pour développer une réflexion très personnelle sur le langage, l’origine des langues, et les mythes qui s’y rattachent. Et tous ces textes rentrent parfaitement dans l’archéologie du savoir que Foucault entreprit. Il est toujours est juché en un point extrême du délire linguistique. Et tout ce qui est oubli, mort, lutte avec les diables, déchéance des hommes n’est qu’un épisode dans la guerre pour les mots que les dieux et les grenouilles se livrèrent jadis au milieu des roseaux bruyants du matin.



De tels écrits ou entretiens sont pris dans le jeu incessant des appétits et des violences, forment le grand bruit répétitif qui est le mot, en chair et en os. Le philosophe ramène aux intuitions de l’auteur en son cycle dont il semble difficile encore de relever la trace, tout simplement parce qu’elle n’appartient à aucun espace mental reconnu. Mais son utopie prouve que le langage ne vit pas dans un espace neutre et blanc.

Le « fou » ouvrit ainsi un champ immense qu’on n’a pas fini d’explorer. Il y a là une fugue inachevée, une forteresse vivante. Et cet ouvrage « de sangs mêlés » en donne un aperçu des plus (im)pertinents.

jean-paul gavard-perret

Michel Foucault, Dits et écrits. Une anthologie, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2026, 1264 p. – 72, 00 €.