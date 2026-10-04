Jørn Lier Horst & Thomas Enger, Faux-semblant

Quand s’effondrent les certitudes

En prison, un homme reçoit un courrier anonyme qui contient la photo d’une petite fille. Effaré, il dit que c’est elle, la fillette réputée morte.

Quelques heures plus tôt, Emma Ramm est sur la place devant l’hôtel de ville d’Oslo au moment du passage à l’an 2019. Une énorme explosion retentit à la fin du compte à rebours.

Alexander Blix est aussi sur les lieux. Attiré par des cris, il voit dans les eaux du port un corps flottant sur le ventre. Il plonge et ramène une femme blessée. Emma, sonnée, découvre le corps de Kasper, l’homme qui partage sa vie depuis huit mois, mais qui avait refusé de l’accompagner.



La blessée est vite identifiée comme étant Ruth-Kristine Smeplass. Blix n’en revient pas, il s’agit de la mère de Patricia, le bébé disparu dix ans plus tôt. C’est l’enquête sur laquelle il a passé le plus de temps, mais sans résultats.

Si les autorités privilégient la piste terroriste, Blix reprend son enquête. Parallèlement, Emma va chercher des réponses à cette menace qui pèse sur elle quand, impliquée dans l’affaire que le médias ont appelé Les meurtres du compte à rebours, le tueur voulait faire d’elle le clou de son spectacle. De plus, pourquoi Kasper était-il sur cette place ?

Ce roman, le second de la série des enquêtes de Blix et Ramm, après Que le meilleur gagne (Folio Policier n° 1053 – 2025) met en scène un couple d’enquêteurs, un policier, une journaliste.

Emma Ramm est courageuse, intuitive et refuse de se contenter des versions officielles. Son rapport avec Alexander Blix est ancien. Il lui avait sauvé la vie, il y a dix-neuf ans, quand il avait abattu son père qui allait la tuer. Ils se sont retrouvés sur une récente affaire et elle le voit comme une vraie figure paternelle.

Alexander Blix est un policier expérimenté, méthodique et tenace. Cependant, il attache beaucoup d’importance à ses affaires non résolues et cela lui pèse.



Ce duo allie une complémentarité entre une obligation de légalité pour le policier et une plus grande liberté dans les investigations pour la journaliste. Chacun va progresser sur des pistes différentes pour se retrouver pour un dénouement assez exceptionnel.

Ils sont entourés par une galerie de personnages qui, chacun à sa manière, apporte éléments, contradictions, mobilise ou déstabilise leur attention.

À travers l’intrigue, les auteurs portent un regard aigu sur la disparition d’enfant et ses conséquences, sur les apparences trompeuses, sur les rapports entre police et presse, sur la construction médiatique des événements et leur présentation.

Avec ce livre, les auteurs explorent les suites de drames anciens et la fragilité des certitudes. Ils offrent un thriller où se conjugue suspense, émotion et finesse psychologique.

serge perraud

Jørn Lier Horst & Thomas Enger, Faux-semblant (Røykteppe), traduit du norvégien par Marie-Caroline Aubert, Folio Policier n° 1080, septembre 2026, 416 p. – 8,60 €.