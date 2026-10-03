Françoise Bertolini, Rigenerazioni (exposition)

Renaissances

Avec une spécialisation en sculpture, Françoise Bertolini a consacré les premières années de sa recherche à la céramique, au bronze et à la pierre, réalisant des œuvres qui évoquaient la force du féminin, la fertilité et la capacité de la femme à changer de forme comme l’eau, en s’adaptant au temps sans perdre sa propre essence.

Un épisode apparemment anodin, survenu en 2006 lors d’un séjour au Caire, marque un tournant décisif dans son parcours. La rupture accidentelle d’un vase devient l’origine d’une nouvelle recherche artistique : les fragments destinés à être jetés se transforment en protagonistes des œuvres. De ce geste naît un langage qui place au centre la vulnérabilité, la perte d’identité provoquée par la destruction et la surprenante capacité de la matière et de l’être humain à se régénérer.



Dans cette exposition, Françoise Bertolini invite le public à ralentir, observer et se laisser traverser par un langage fait de matière, de lumière et de mémoire, où chaque fragment conserve la trace de ce qui a été et, en même temps, la promesse de ce qu’il peut encore devenir. Le tout, à travers la sculpture et l’installation, la frontière subtile entre perte et renaissance, fragilité et transformation. Au centre du projet d’exposition se dégage une réflexion profondément contemporaine : le recyclage, non pas comme simple récupération de la matière, mais comme possibilité d’une nouvelle identité.



Chaque œuvre est un récit ouvert. Verre de Murano, soie, feutre, paille d’acier et matériaux de récupération dialoguent entre eux dans des combinaisons inattendues. L’artiste retire les objets de leur contexte d’origine pour leur attribuer de nouveaux sens, faisant émerger une beauté inattendue là où il semblait n’y avoir que des déchets. Les différentes textures, la transparence des matériaux, la lumière et le vide deviennent des éléments narratifs capables d’évoquer des émotions profondes et de déclencher des associations appartenant à l’inconscient du spectateur.

Le processus créatif suit un équilibre délicat entre l’intuition et l’écoute de la matière. Formes, couleurs, objets et matériaux différents sont juxtaposés sans schéma prédéfini ; c’est le dialogue qui naît entre les fragments, les tensions de l’espace, les reflets de la lumière et les surfaces qui guide lentement la composition vers sa propre complétude. L’espace d’exposition fait également partie de l’œuvre, devenant lui-même une matière narrative.

jean-paul gavard-perret

Françoise Bertolini, Rigenerazioni, Manifesto Blanco, Milan, du 1er au 31 octobre 2026.