(des pierres précieuses)

Si pour faire mousser une pierre il faut une main experte (voire deux), pour la pierre précieuse de la sérigraphie du sexe reste absolument nécessaire une langue connaissant l’espéranto ; à la fois savante, plaisante – condensé d’érudition au service du bijou à travailler finement sans pompes ni palmes et selon une poésie volontiers didactique.

Géologie, géographie, minéralogie, cristallographie sont convoquées dans le but de créer les chocs de blocs de sens et de sensations du petit jésus et du corridor de velours cramoisi provoquant l’éruption rubis rose sur l’ongle avec la robe rehaussée offrant la belle couleur du minéral précieux posé sur le sillon jusqu’au mauve lors de l’orage dans le ciel sur le ventre.

jean-paul gavard-perret

Photo : Ibasho