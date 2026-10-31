Après, déjà

Vito Finocchiaro est fasciné par le bassin méditerranéen en ses interactions entre histoire humaine et nature. Dans cet espace, l’Italie occupe une position géographique unique, avec une hétérogénéité environnementale sans pareille et une biodiversité importante.

A ce titre, pour le photographe, son pays est – écrit-il – « non seulement unique en tant que l’un des 25 points chauds de la biodiversité mondiale, mais il est également classé comme point chaud du changement climatique. »



L’artiste ici explore des zones urbaines, des zones marines pour monter un écosystème qui subit pas les effets du changement climatique. Mais selon lui aussi l’avenir de la société est incertain, avec une augmentation de la sécheresse et de la formation de terres arides.

Certes, l’Italie, ajoute-t-il, est « est riche en vortex de la nouvelle ère de l’Anthropocène ». Et sa situation est amplifiée par le fait qu’il s’agit d’une zone fondamentale. De l’homme, jaillit sa peine et son négatif.

jean-paul gavard-perret

Vito Finocchiaro, Point Chaud de la Méditerranée, L’oeil de la Photographie, octobre 2026.