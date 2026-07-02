Le captif amoureux

(Mama douée)

Tu as su, sine die, m’éblouir, m’affrioler, m’amadouer, me glisser sur ta poitrine pour m’amorcer et pour que je m’amuse avec des tétons cassis. Bref, tu as su m’appâter, m’ apprivoiser me captiver, me capturer, me charmer, m’ attacher, m’attirer et comme une souris verte m’ attraper (pas que par la queue), me cajoler, me débaucher, m’embabouiner, m’enchanter, même me déniaiser, m’emberlucoquer, m’embobiner, m’ensorceler, me subjuguer, et m’envoûter.

Certes, ce fut le moment le plus importent de ma vie. Et force est de constater que c’est ton moyen d’empapaouter un homme !!!Tu es la géniale stratège enflammée de l’amour. Personne pour te résister. Il suffit que tu aimes ! Tu sais en toi donner à tout homme un miroir : il se voit fort de et par ta beauté. Le voici conquis, passionné, troublé. Tu n’as plus besoin de lui dorer la pilule (mais n’oublie pas la contraceptive.)



Chacun, épris de et par toi, t’admire, t’adore, brûle de tes feux. Plus que te désire, ah il en pince de ton corps et de ton âme ! Par toi il prend du plaisir mais il te vénère encore plus même si en ton obsession il commet certaines bévues (que tu pardonnes). Mais et pour preuve, tu sais créer les unions absolues.

jean-paul gavard-perret

Photo : Mona Kuhn