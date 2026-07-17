Franca Ghitti, Una storia di altri alfabeti (exposition)

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Originaire de Valle Camonica, Franca Ghitti a développé une recherche artistique unique dans la scène créative italienne, fondée sur la récupération de matériaux liés au travail – bois usé, clous, déchets de scierie et de forge – pour les transformer en œuvres d’art rappelant les formes essentielles de la vie quotidienne – cartes, tables, placards, kiosques à journaux, portes, portails – et qui, ensemble, assument la présence solennelle des monuments rituels et sacrés.

L’artiste n’a pas érigé le mémorial d’un monde perdu, mais a plutôt donné vie à un langage visuel transmis par l’ancienne structure sociale, évoquant l’art populaire par la regroupement des pratiques dans un complexe mental et spatial complètement contemporain, ouvert à la comparaison avec le contexte européen et non européen.

Le musée Santa Giulia à Brescia lui consacre une exposition monographique. Son art puise son inspiration dans les (et rend hommage aux) nombreuses langues non verbales préservées sur ses terres, la vallée de Camonica : des gravures rupestres du premier site en Italie déclaré « site du patrimoine mondial » par l’UNESCO. L’artiste fut en 1964 l’un des fondateurs du Centre camunian d’études préhistoriques – au roman mineur dispersé parmi les églises paroissiales, jusqu’à la production d’outils en fer. L’expérience des Vicinie, anciennes communautés d’entraide mutuelle, refait également surface dans ses œuvres comme trace d’une mémoire collective.



L’exposition propose,donc pour la première fois, un dialogue sans précédent entre certaines des œuvres les plus significatives de Franca Ghitti (1932-2012), l’une des voix les plus importantes du plastique contemporain italien et international, et l’itinéraire permanent du musée qui, dans le contexte de l’ancien monastère de San Salvatore et Santa Giulia, raconte plus de deux mille ans d’histoire de la ville. Les œuvres de l’artiste camunien sont proposées en dialogue avec les témoignages du monde romain, lombard-carolingien, roman et de la Renaissance, et c’est comme si elles faisaient écho à l’esprit du musée civique, en évoquant gestes, signes, rites de vie et de travail.



Franca Ghitti a écrit à propos de son travail : « Je pense que j’ai commencé par jouer : j’ai tracé les lignes de démarcation sur la terre, j’ai inconsciemment refait les limites des champs, j’ai tracé la géométrie des cultures, les murs divisants des propriétés, le paysage dans lequel j’ai grandi ». Et elle ajoute : « Je n’ai jamais eu d’idée romantique de l’art comme une émotion, une sensation, une chose privée, mais j’ai toujours cherché une sorte de documentation, d’information, d’archivage. Je ne cherchais pas ma voix, mais toutes les voix, surtout celles que personne n’écoutait : les voix de la Vallée, qui est un fragment de la vallée du monde. » Dans cette tension entre la mémoire locale et l’horizon universel, entre la connaissance manuelle et la construction intellectuelle, entre trouvaille, matière et forme contemporaine, l’exposition redonne le sens le plus profond de la recherche de Franca Ghitti : une histoire des autres alphabets.



Dans la basilique San Salvatore sont présentées certaines des œuvres les plus célèbres de Franca Ghitti, marquées par une forte proximité avec la dimension sacrée. Au centre du narthex d’origine, surélevé au-dessus du plan du complexe et entouré de fresques du XIIIe siècle, se trouve une autre Forêt : un épaississement de libres, de stèles en bois qui font allusion au « liber », la couche sculptée sous l’écorce, et à la garde du savoir d’une communauté. Listes, encoches et gravures forment ainsi une écriture silencieuse, composée de panneaux gravés dans le matériau.



jean-paul gavard-perret

Franca Ghitti, Una Storia di altri alfabeti, Musée de Santa Giuilia, Brecia, du 16 juin 2026 au 4 avril 2027.











