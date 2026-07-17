Jean-Christophe Chauzy, Le Reste du monde – t.05 : « Les Jours heureux »

Un monde reconstruit ?

Quelques années ont passé depuis les aventures vécues dans le tome précédent. Hugo et sa mère ont quitté le Purgatoire pour intégrer la Colonie, une communauté retranchée au pied des Pyrénées, un lieu censé offrir sécurité et stabilité. Il faut participer, même en rechignant, aux taches communautaires. Depuis quelques jours, Hugo est en formation dans un groupe de sécurité. Il faut contribuer à des corvées peu engageantes et supporter des lourdauds.

Dans la Colonie, les anciens se méfient des nouveaux et Hugo subit les vexations de certains de ses camarades. De plus, il est le fils de la folle, de la sorcière. Marie, sa mère, est devenue une sorte de gourou mettant en avant des visions. Elle s’est mise dans la tête que Jules, son second fils, n’a pas disparu, qu’il est toujours vivant. Il a pris un bateau et lui demande de le rejoindre.

Dans la Colonie, la discipline militaire, le travail forcé, le contrôle social, génèrent une atmosphère lourde, en tension. Une belle rencontre ouvre pour Hugo une fenêtre vers un Eldorado, renforcée quand il découvre une clairière secrète. Mais, pour cela, il va devoir…

Jean-Christophe Chauzy propose, après une longue pause terrible pour l’auteur, ce nouvel album qui intègre des échos troublants à notre actualité comme la gestion des migrants, ces quarantaines forcées, la peur de la contamination… Il installe une fin du chaos, et ses urgences liées à la survie à tout prix, pour une vision plus politique, plus introspective. L’installation de groupes plus structurés lui permet d’explorer la nécessité de règles de vie et la tentation de dérives autoritaires.

Il examine des relations Marie-Hugo qui évoluent. S’ils devaient, dans la situation de crise où ils étaient plongés, faire front commun pour se défendre contre toutes attaques, la relative sécurité amène de nouveaux sentiments. Ils semblent prendre des routes différentes avec Hugo devenu un adolescent et sa mère qui s’installe dans une fuite en avant. Et le mysticisme, les visions de Marie introduisent une dimension nouvelle, presque provocante, dans une série jusque-là très réaliste.

Quant au graphisme, le créateur reste au sommet de son art avec ces planches à l’aquarelle, ces couleurs directes qui imposent des ambiances, ces paysages grandioses, ces compositions pleines page d’une grande force.

Un album fort, un tome où le récit évolue vers des thèmes plus émotionnels, plus sociaux avec la reconstruction de sociétés, avec les dérives que font vivre les survivants qui recommencent les mêmes excès, les mêmes erreurs avec l’instauration de modèles autoritaires, voire dictatoriaux quand une frange reprend un pouvoir. Un opus quelque peu dérangeant, mais superbement dessiné, qui installe définitivement Jean-Christophe Chauzy dans le groupe des grands auteurs de récits postapocalyptiques.

serge perraud

Jean-Christophe Chauzy (scénario, dessin et couleurs), Le Reste du monde – t.05 : « Les Jours heureux », Casterman, avril 2026, 160 p. – 24,00 €.