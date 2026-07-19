La  contrainte (Stefan Zweig / Anne-Marie Storme) 

Tensions intensives

On entend quelques sons inquiétants ; une femme se déplace vivement sur le plateau, considère le public, que les projecteurs éclairent. On devine la situation de fuyards, de réfugiés, de traqués. L’homme explicite sa résistance, son opposition déterminée à une persécution injuste. L’humanité se trouve confrontée au pouvoir de l’Etat ; devant sa femme, le prétendu résistant s’avoue vaincu face à la machine administrative, sans nier l’importance de son amour. Elle lui oppose la danse, la vitalité, crie leur indépendance, la valeur de leur exil, en vain. Lui se révèle irrépressiblement et incompréhensiblement patriote.

Zweig explore les ressorts insidieux de l’obéissance ; c’est un lien profond, ténu mais puissant, à ce qu’on a été, quand bien même on l’a renié. La mise en scène explore cette tension persistante entre ce qu’on peut et ce qu’on doit, ce qui se choisit et ce qui s’impose.

On assiste à une chorégraphie sur une partition électro-lyrique, qui met en valeur la détresse humaine face la puissance supposée du pouvoir. Une fois rendu à la convocation, le personnage prépare sa prestation pour plaider sa cause. L’enrôlement du réfractaire est présenté de façon caricaturale, afin que Zweig rejoigne Kafka, exprimant l’ascendant irrépressible de l’autorité sur la vie, sur l’amour. L’appel du pays, de la guerre, du devoir, s’avèrent plus forts que ceux de la liaison, de la liberté, de l’aspiration commune. Finalement le soldat sur le chemin de la guerre connaît la déréliction, revient chez lui, retrouve sa femme changée d’avoir été abandonnée. Les trois personnages (le déserteur, sa compagne, l’opératrice, qui joue aussi le rôle d’employée du consulat) dessinent une partition dynamique, structurée, expressive et édifiante : à recommander.

christophe giolito

La contrainte

d’après Stefan Zweig

Adaptation et mise en scène Anne-Marie Storme

Avec Anne Conti, Stéphanie Chamot, Cédric Duhem.

Création musicale et chant Stéphanie Chamot ; regard chorégraphique Cyril Viallon ; création lumière et régie Jean-Marie Daleux.

Festival d’Avignon Théâtre L’Entrepôt 1 ter, boulevard Champfleury – 84000 Avignon

Du 4 au 25 juillet 2026 à 14h55, relâche les 8, 15, 22 juillet.

Production Théâtre de l’instant Coproduction Centre Culturel François Mitterrand, Tergnier Espace Culturel Jean Ferrat Avion Soutiens Conseil régional Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, résidence à la Compagnie Théâtre du Prisme, Antre 2 Université de Lille, La Virgule de Tourcoing, Centre transfrontalier de Création théâtrale, SPEDIDAM.