Perpetuum Havel (Petr Boháč) – Avignon 2026

Implacable métallicité de l’univers carcéral

Nous partageons les moments intimes d’un prisonnier ; endormi sous sa couverture, nous visualisons en projection infrarouge ses rêves de chevalerie. Au réveil, sa gymnastique du corps et du visage est expressive, parce qu’elle est pour lui salutaire. Tous ses mouvements sont montrés observés ; son hygiène est un véritable combat contre son incarcération. Comme tous les êtres reclus dans un espace restreint, il est prompt à s’inventer des jeux, autant de dialogues potentiels. À certains sons qui jouent le rôle de stimulus, le détenu se place devant un appareil qui semble le photographier et projeter des portraits de personnes incarcérées pour des raisons politiques, superposés car anonymes et singuliers à la fois. Répondant à une autre sollicitation, il se met en position de faire ses besoins sur les latrines, tout en se brossant les dents, sous la surveillance d’un gardien.

Le prisonnier construit sa cellule en l’entourant de cordes d’acier, comme s’il n’était en effet rien d’autre que le produit du régime qui l’assujettit. Tous ses mouvements témoignent d’une lutte contre lui-même qui est sans doute la continuation de son opposition à ses geôliers. Les chorégraphies sont redondantes ; l’atmosphère métallique et accablante nous conduit à percevoir l’importance de la ritualisation ainsi que celle de son dérèglement.

Le spectacle est conçu à partir de la description qu’en fait Vaclav Havel dans une lettre à Olga, car le texte a été perdu, censuré par les autorités tchécoslovaques. Sa froideur fait mouche : c’est dans l’horreur et l’inintelligibilité de la coupure avec le monde que s’exprime l’inanité de l’oppression des opposants politiques. La représentation glaciale, muette, sans autre arme que le travail du corps, constitue ainsi un manifeste contre la censure et l’autoritarisme.

christophe giolito

Perpetuum Havel

Conception et mise en scène Petr Boháč



Avec Roman Zotov-Mikshin

Idée, sujet, scénario et mise en scène Petr Boháč ; coauteur du scénario Roman Zotov-Mikshin ; collaboration à la chorégraphie gestuelle Radim Vizváry ; décors et costumes Pavlína Chroňáková ; vidéo, musique et conception sonore Martin Hůla ; conception et création des lumières Filip Horn.

Au Théâtre la Manufacture (Château de Saint-Chamand) 3, avenue François Mauriac

84000 Avignon 04 90 85 12 71, les 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 juillet à 15h55, durée 1h45 trajets en navette compris.

Soutien technique Amador Artiga ; chef de projet Adam Bureš ; production Dominika Flajzarová, Daniela Šrámková ; diffusion Nikola Križková ; soutenu par le Ministère de la Culture de la République tchèque, Fondation Generali Česká pojišťovna, The National Theatre Benefactors’ Club (MEK): Bányai František, Dryák Zdeněk, Foglarová Olga, Fuksová Jana, Jírovcová Zuzana, Poljaková Jana, Růzhová Marcela, Rychlík Jan, Sodomková Marie, Šiler Jiří, Šlosarčíkovi Alexandra et Ivo, Výtvarovi Věra et František.