Edouardo Molinario, Casa Museo Molinario Colombari

Musée de l’être

La Casa Museeo Molinario ouvre ses portes au public tous les mercredis après-midi pour un parcours serein à travers la photographie, le design, l’architecture et la sculpture. Les visiteurs se déplacent dans un espace où les thèmes et les langages s’enrichissent mutuellement, créant une atmosphère de méditation, d’inspiration et de dialogue.

Ce lieu devient un laboratoire malléable et sensoriel qui ne se limite pas à la contemplation, mais qui suscite de nouvelles lectures et interprétations à travers le regard de celui qui l’observe. Existent là des territoires oniriques, qui ne se limitent pas à une dimension physique, capables de s’immiscer dans l’inconscient individuel, de s’enraciner dans la mémoire collective. De fait La Casa Museo Molinario Colombari s’inscrit dans une géographie subtile et c’est la carte d’un récit intime sur l’émerveillement que l’on ressent face à quelque chose de familier mais en même temps loin de l’ordinaire.

C’est une voix narrative qui redonne à l’expérience sa dimension la plus humaine, dans un rythme incessant où se succèdent présence et absence : un environnement où la réflexion individuelle émerge d’une participation partagée. Si bien que le lieu devient un théâtre vivant, un espace performatif défini par un équilibre organique et circulaire qui reflète la vision architecturale dans laquelle deux circonférences ouvertes génèrent des séquences spatiales fluides. Chaque pièce, séparée par des rideaux de velours, représente une scène et une histoire, dans un dialogue ininterrompu entre narration et présence et une danse de cache-cache.

Evolution personnelle amorcée dans les années 90, elle se déploie comme un horizon d’exploration identitaire et une allégorie des tensions intérieures qui régissent les dynamiques les plus profondes et les plus complexes de la dimension humaine. Chaque œuvre d’art est une invitation à regarder en soi et au-delà de soi : une mosaïque d’images qui traverse l’histoire de la photographie, de ses débuts à nos jours, accordant une dignité égale aux grands maîtres, aux auteurs moins connus et aux photographes anonymes.

jean-paul gavard-perret

Edouardo Molinario, Casa Museo Molinario Colombari, Via Alserio, 17, 20159 Milano MI,, 2026