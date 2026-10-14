Funk et poésie

Le cinquième album de G.F.O. est contemplatif et éthéré plus que jamais. Son compositeur et leader Seth Applebaum épure les sonorités et les fondements conceptuels selon des grooves en épures. Des sonorités cristallines ressortent avec le plus de netteté en une telle musique psychédélique.

Applebaum se concentre toutefois davantage sur la section rythmique, justement pour faire ressortir les grooves. Mais l’album marque aussi un affinement de la voix et du son de GFO après une décennie d’orchestrations improvisées en solo au casque et par une palette sonore sans cesse élargie. Nénamoins, l’instrumentation conserve toujours son assurance sensuelle dans une atmosphère vaporeuse.



Avec aussi l’utilisation d’effets samplés, Applebaum propose des paroles les plus personnelles en hommage à son oncle décédé, poète amateur, mais très dévoué à son art et qui fut une source d’inspiration pour beaucoup de morceaux de Ghost Funk. Ici, le groupe continue à avancer tout en plongeant au plus profond de la psyché du compositeur qui mêle le funk et la poésie.

jean-paul gavard-perret

Ghost Funk Orchestra, Yours in The Ranks of Death, Karma Chief Records, Modulor, 2026.