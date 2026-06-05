Forêt des songes

(Poil’âne)

Qui risque fort de brûler son duvet ? C’est assez délicat. Mais la question travaille toujours. L’effet du facteur temps (x) prélude la mise à feu de votre moquette que vous n’épilez jamais. Mais allez ! Votre virilité d’amoureux ne vient pas des poils de votre torse et de vos taciturnes burnes ou bourses. Ces dernières ne sont nullement des pourcentages.

Certes, ils passent souvent par le canal des banques du sperme. Parfois, son cours s’effrite, parfois inonde le marché. Mais votre véritable richesse vient de l’Amour et non de votre broussaille quand – avec danger – certaines femmes, clope au bec, la chérissent.

jean-paul gavard-perret

Photo inconnue