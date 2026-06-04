Sous le bleu du ciel, sur celui de la mer

Printemps 1865, Élisée Reclus débarque en Sicile, il n’est pas un simple voyageur. Géographe de renom, il vient observer l’éruption volcanique de l’Etna.

Sa couleur est un accessoire précieux au cœur même de la représentation littéraire du voyage qui constitue depuis le XVIIIe siècle une étape du Grand Tour méditerranéen. Mais ici, l’auteur ne se contente pas du rôle de potiche et de postiche enduit ultérieurement sur la « vérité » originelle du noir. Pour Reclus, la couleur crée donc autant un travestissement qu’un investissement et peut devenir à elle seule icône culturelle au même titre que le fameux pan de mur jaune chez Proust.

Mais son livre n’est pas un récit de voyage. Ce qu’il va découvrir dépasse largement la science : il pose le pied sur une île qui traverse une période de transformation politique et sociale profonde, et il y porte une attention constante. Si bien que les lignes de l’Etna elles-mêmes se battent, s’opposent ou se réunissent non seulement par effet de décor mais pour souligner des lignes de forces politiques, économiques, sociales qui peuvent se concevoir concrètement. Mais poussant plus loin son analyse, l’auteur pourrait adapter le vers d’Eluard car ici « la terre est noire comme une orange bleue ».

Le poète ne dénie en rien l’idée que la couleur n’est pas au service du pays. Mais ignorant volontairement la possibilité mimétique de la couleur, la poésie en fait ce que l’auteur nomme « un désapprentissage de nos automatismes colorés ». Et c’est là toute la source du langage, quelle qu’en soit la nature. quant aux inégalités sociales et aux structures de domination.

Ici, en ce voyage en Sicile, Reclus maintient toujours une précision topographique exemplaire en une alliance du beau et du vrai. Et pour un tel écrivain voyageur, comprendre les phénomènes naturels et politique nourrit l’émotion esthétique, et une image plus juste du monde.

jean-paul gavard-perret

Elisée Reclus, Sicile, Editions Nous,, collection VIA, 2026, 224 p.| – 20, 00 €.







