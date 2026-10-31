(Jouvence Elle)

Par-delà la volonté de la puissance, trouvons la matière de créer notre métaphysique. Le tout en artiste dramatique, sans rigidifier le réel en concepts. Fixons de manière théâtrale nos impermanence, attentes, besoins compris moins par les impositions de nos mains que par nos apparences.

En créateurs plus de valeur que de morale, épousons sur notre piste la tigresse de la réalité. Sournoise, elle effectue des tours de passe-passe et des pièges. Mais soyons plus Jane que Tarzan pour la dresser. Voici l’illusionniste et l’héroïne de notre cirque et de nos grilles. Elle court des risques : nous l’applaudissons, car elle trouve de quoi fouetter le barnum de nos pensées.

ean-paul gavard-perret

Photo : Florence Deba