Hayez Boldini Casorati, Moda e costume nella società moderna (exposition)

Peinture et objets

L’exposition, organisée par Elisabetta Chiodini est divisée en huit sections qui se succéderont à travers les anciennes salles du château Visconti Sforza, illustrant l’histoire de la mode, l’évolution des goûts et des coutumes sur une période allant du tout début du XIXe siècle aux années vingt du XXe siècle.

Des chefs-d’œuvre extraordinaires de la peinture italienne sont issus de prestigieuses collections publiques et privées et sont encadrés de vêtements et d’accessoires de mode des Collections civiques milanais et préservés au Palazzo Morando|Costume Fashion.



Existe ici un dialogue étroit entre peintures et objets du quotidien, aujourd’hui également considérés comme des œuvres d’art rares et précieuses, qui aidera le visiteur moderne à comprendre plus profondément la vie quotidienne des hommes et des femmes de cette époque, une époque très proche de la nôtre mais à certains égards très lointaine.

Grâce à de splendides portraits commandés aux artistes les plus importants, se retrouvent des personnages célèbres. Beaucoup d’autres, en revanche, sont des gens ordinaires, sans lignée ancienne ni titres élogieux, bref des hommes et des femmes dont l’existence est simple.



Les vêtements de tous, les accessoires portés à différentes occasions (chapeaux, gants, éventails, parasols et cannes, sacs et chaussures) racontent les façons de s’habiller en une époque pas si lointaine qui, grâce aux peintures et objets exposés, reprendront.

jean-paul gavard-perret

Hayez Boldini Casorati, Moda e costume nella società moderna, Château de Novara, du 31 octobre 2026 au 4 avril 2027.