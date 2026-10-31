Jean-Luc Masbou & Alain Ayroles, Koralia – t.01 : « Le Lac des eaux vertes »

Heroic fantasy et humour

Le duo d’auteurs qui a signé De Capes et de Crocs est de retour avec un nouvel univers médiéval.

Au pied d’une forteresse, dans le village, Roco, un orque, se fait chasser de tous les endroits où il s’arrête. Un concours de tir à l’arc est remporté par Dame Lus. Celle-ci est exclue quand on s’aperçoit qu’elle est une Elfe. Maître Guste invite ces deux expulsés à manger. Il veut les recruter compte tenu de leurs compétences. Mais, il lui manque un guerrier. Celui-ci est vite trouvé par Roco qui a entendu un nain déclarer avoir tué deux griffons. Guste dévoile son projet. Il veut récupérer l’impôt royal qui a été volé par une bande d’Orques. Il sait où sont les milliers de feuilles d’or.

Atork est menacé par Fenir s’il ne paie pas ses loyers en retard. Parce que le cabaret est envahi par une foule de nains, les quatre compères se réfugient dans la campagne. Atork arrive sur ce point et entre dans la conversation précisant que, pour prendre d’assaut une place forte, ils auront besoin de renforts. Il spécifie qu’ils sont sur l’endroit précis ou doit se dérouler un sport assez brutal et les concurrents arrivent…

Or, si le petit groupe réussit à se faufiler, le meurtre d’une sommité les fait découvrir et mobiliser contre eux la quasi totalités des clans du royaume…

On retrouve les races habituelles de ces univers qui se fondent sur une connotation médiévale et qui déclinent les thèmes d’heroic fantasy. Les auteurs installent, pour cette série prévue en quatre tomes de quarante-huit pages, un petit groupe de cinq personnages, un orque, un homme, un nain, une elfe et un modeste voleur qui œuvre pour un commanditaire qui reste à découvrir.

L’action et l’humour priment dans cette intrigue menée avec maestria pour multiplier les péripéties et les rebondissements. Les patronymes prêtent déjà à sourire entre Roco (et ses frères) et Boldoflorïne (la bonne tisane pour le foie). Les situations, comme les dialogues, sont truculentes.

Si le storyboard est une œuvre commune d’Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou, c’est le second qui assure le dessin et la mise en couleurs. Il donne corps à une riche galerie de protagonistes, jouant avec un trait expressif, entre réalisme et caricature. Il installe des actions dynamiques dans des décors attractifs et possiblement réels. Le choix de la mise en page est judicieux, multipliant pour une belle expressivité de ses acteurs, des vignettes au format portrait.

Un premier tome qui va au-delà de la mise en place du récit et plonge le lecteur au cœur de l’intrigue, avec un graphisme réjouissant.

serge perraud

Jean-Luc Masbou (storyboard, dialogues, dessin et couleurs) & Alain Ayroles (storyboard et dialogues), Koralia – t.01 : « Le Lac des eaux vertes », Delcourt, coll. Terres de légendes, octobre 2026, 48 p. – 15,50 €.