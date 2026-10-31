Entropie

Entre amitié et amour (le second plus ou moins raté), derrière le chorus rhétorique et de théorie appliquée de l’amour de ce récit crépusculaire, il faut retenir surtout la capacité de Belinda Cannone pour évoquer le quotidien dont des gestes anodins qui signifient, soulignent l’amour même quand il patine.

L’auteure a toujours la force d’élargir toute histoire et de lui donner un sens tout en soulignant tout ce que la vie se doit d’inquiétude, de délicatesse et de prévenance. Le concept d’empathie est pour Belinda Cannonce un thème clé et qui s’accroche à sa vie.

Malgré ces affinités, ses exercices d’admiration sont des devoirs pour inventer un modèle parfois. L’histoire de ce livre est donc aussi la sienne. Son « Eugène » devient un symbole mais aussi un double qu’elle partage. Comme lui, il fait partie des chaises même lorsque parfois il n’est qu’un roi nu et elle une passagère.

jean-paul gavard-perret

Belinda Cannone, Eugène – Histoire d’une amitié, éditions Thierry Marchaisse, septembre 2026, 104 p. – 17,00 €.