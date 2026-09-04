Le sourire de l’aimée

Avec son lyrisme, Thierry Hiblot ramène à l’essentiel : « Toutes les valeurs ne valent que par le sourire d’un être aimé ». La magie du livre le découvre. Le poète nous invite à pénétrer dans l’enceinte de l’être le plus cher et merveilleux. C’est un point de départ et tout autant de multiples de points de vue. L’amour magnifie l’humain et révèle des vérités par son ouverture et le sens du mouvement.

Il lui suffit pour créer les cascades dont la femme a le secret par ses différentes arêtes, fentes et intervalles qui participent à la construction un vaste réseau orphique. Grâce à elle, le poète n’est plus une machine célibataire. Il révise les valeurs de pesanteur et d’apesanteur intrinsèques à une telle expression lyrique.



En conséquence, Thierry Hiblot globalise le dessein de l’être et du monde loin des grands savants. Son livre est aérien, parfois excessivement dense. L’auteur redevient une voix dans son étonnement : il retrouve son réveil et sa paix.

jean-paul gavard-perret

Thierry Hiblot, Ai-je seulement rêvé ?, Editions Encres Vives, coll Encres Blanches, 2026, 32 p. – 6,60 €.