Tes aptitudes fondamentales

Apparition vivante, légèrement trompeuse d’hommes selon ta pratique de la vie, tu cultives néanmoins l’étude de ta perfection. Il est vrai que tu ne manques jamais d’inspiration. Tu es vraiment une Homère et mère qui insuffle l’âme à ses petits. De plus, tu aimes réunir les opposés et mettre fin à leur guerre. Tu circules partout dans ce que le monde a pensé et a connu de meilleur. Tes amants savent que tu es libre loin des idées reçues et de leurs habitudes auxuquelles certains restent obstinément attachés – jusqu’à refuser portable ou téléphone fixe. Tu privilégies parfois leur élégance, leur prestige tout en surévaluant leur intelligence. Pour preuve ils négligent ton idéal, et ton génie des arts bien plus que leur lézard qui parfois se tient mal.

Ils ont donc parfois un côté Philistin, bourgeois, utilitariste qui aggrave le péril de tes sentiments et du goût de la vie alors qu’ils accumulent leurs signes d’érection. Parfois sauvages et plus barbarophones que berbérophones, ils pratiquent des patois et créoles. En leur individualisme obstiné, au nom de l’écriture, ils oublient de faire ce qui te plaît et ce que tu désires. Tes cannibales oublient de t’offrir leur supplément d’âme. Ils sont alors des plus grossiers quand tu n’as pas d’autre mire que l’amour et la vérité. Satisfaisant leurs désirs dans ton espace périnéen, tu dis parfois : « ce n’est pas de leur faute » et ce, même quand ta coupe est trop pleine. Chapeau l’artiste !

jean-paul gavard-perret

Photo : Helmut Newton