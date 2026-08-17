Antoine Ruhaud, Le Père-Lachaise surréaliste 

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« En parcourant les cimetières, je réalise que plus de 99 pour cent des écrivains, acteurs, chanteurs, plasticiens ou même scientifiques ont été totalement oubliés par le grand public ». Mais en parcourant l’émouvante nécropole parisienne, l’auteur nous rappelle, au détour d’une allée, ou un joueur d’échecs célèbre en son temps, ou un magicien, ou un clown, ou un auteur déporté dont la tombe a disparu, ou une mondaine chanteuse d’opérette, maîtresse d’un banquier, ou un gourou quelconque… Mais à un niveau plus élevé, suivons le guide pour retrouver retrouver des « hérauts » : dadaïstes, membres du Grand Jeu, surréalistes et Breton en premier.

Certes quoique discutable, ce choix est justifié. Certains dadaïstes ont franchi le surréalisme. Idem pour le Grand-Jeu, bien que les tentatives de rapprochement se soient globalement révélées infructueuses. L’auteur a donc décidé de regrouper, sous l’adjectif «surréalistes », les auteurs purement et simplement surréalistes, directement membres du groupe, et les autres : ceux qui l’ont approché, effleuré. En constatant que, pour beaucoup, le surréalisme fut un passage.

Nombre de créateurs n’ont été surréalistes qu’une année ou deux, ou trois. Peu sont restés finalement surréalistes du début à la fin. « Soit que Breton les aient exclus (c’était courant), soit qu’ils se soient tournés vers autre chose ». L’auteur ne les a pas rayés de sa liste pour ne pas passer à côté de personnalités intéressantes, et parfois attachantes. Et si le Père-Lachaise reste aussi le plus visité au monde, avec près de trois millions et demi de visiteurs annuels (et plusieurs films qui s’y déroulent, comme Le fabuleux destin d’Amélie Poulain), il permet de retrouver des figures méconnues, de chercher des traces. Car, nous l’avons dit, à côté des stars, Breton, ou Éluard, dont les biographies restent en tête de gondole, se presse la foule des « modestes » : simples témoins ou parfois acteurs indirects.

jean-paul gavard-perret

Antoine Ruhaud, Le Père-Lachaise surréaliste, Douro Editions, 2026, 296 p. – 20,00 €.