Aurelio Amendola, Capolavori fotografati (exposition)

Action burning

La photographie a le pouvoir de révéler les aspects cachés des chefs-d’œuvre artistiques et de mettre en valeur leur splendeur, ainsi que la vision artistique et le processus créatif à l’origine de leur création. C’est assurément le cas des images réalisées par Aurelio Amendola durant soixante ans de carrière. L’exposition Aurelio Amendola Capolavori fotografati offre l’occasion de découvrir près de 85 photographies grand format prises entre 1976 et 2025. Et l’expérience s’apparente à ressentir physiquement la texture et, parfois, l’apparente douceur du marbre.



Ces images incarnent le dialogue authentique entre Aurelio Amendola et certaines des figures majeures de l’histoire de l’art, saisi à travers le médium de la photographie : des sculptures de Michelangelo Buonarroti (1475–1564), Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) et Antonio Canova (1757–1822) jusqu’à la période contemporaine, avec Alberto Burri (1915–1995), Emilio Vedova (1919–2006) et Hermann Nitsch (1938–2022).

Trente ans après son exposition personnelle dans les chapelles Médicis, Aurelio Amendola revient au Palazzo Reale avec des images « historiques » et récentes, ainsi que des photographies inédites, comme celles consacrées à la cathédrale de Milan (neuf photographies prises en 2009 seront exposées pour la première fois à cette occasion). Fait intéressant, il existe un lien immédiat entre le regard d’Amendola et celui de chaque visiteur, qui peut instantanément le comparer au sien. Cela tient au fait que le Duomo, avec son marbre blanc rosé, se dresse juste en face du lieu d’exposition. C’est une sorte de jeu de reflets entre le sujet représenté et le sujet réel.

À travers l’objectif d’Amendola, le marbre révèle la multitude de façons dont les artistes l’ont perçu et travaillé. Le marbre conserve les traces du geste du sculpteur, révélant sa nature vivante et vibrante. C’est précisément ainsi qu’Amendola le traite, extrayant de « nouvelles » œuvres des chefs-d’œuvre et utilisant la lumière pour conférer de nouvelles sensations, volumes et sensibilités. Il met ainsi en valeur perspectives et détails, offrant des regards nouveaux sur les différents groupes sculpturaux. Parmi ceux-ci figurent l’enlèvement de Proserpine (1621–1622) du Bernin, la délicatesse du temps suspendu dans l’étreinte d’Amour et Psyché (1787–1793) de Canova, et le regard profond de la statue de Julien de Médicis, créée par Michel-Ange pour les Chapelles des Médicis de la Nouvelle Sacristie à Florence(1521–1534).

L’art contemporain est présenté avec la même maîtrise, qui permet de comprendre comment le travail des artistes prend forme. C’est ainsi qu’il décrit les « azioni rosso sangue » créées par Hermann Nitsch au château de Prinzendorf en 2012, distillant l’essence de sa pratique dans un récit qui offre de nouvelles perspectives sur la dimension performative qui caractérise ses actions.

En 1976, à Città di Castello, Amendola réalisa une série de photographies des Combustioni d’Alberto Burri, saisissant l’artiste en train de brûler une surface plastique et d’en altérer la « materia ».

Son désir de comprendre comment Burri réalisait ses Combustioni l’a conduit à créer des images qui révèlent le processus créatif, dans lequel gestes mécaniques et spontanés donnent forme à certaines de ses œuvres les plus emblématiques. Et les photographies consacrées à Emilio Vedova révèlent le tourbillon générateur de son art, particulièrement manifeste dans les grandes œuvres circulaires. Vedova y est représenté se déplaçant dans l’espace de son atelier comme s’il s’agissait d’un champ d’action, son corps devenant la matrice de la marque picturale.

Amendola, qui fut le dernier photographe à réaliser un portrait d’Andy Warhol et le premier à exposer à l’Ermitage avec “son” Michel-Ange, avait coutume d’expliquer que, tout au long de sa carrière, il n’avait fait que suivre deux conseils reçus à ses débuts du sculpteur Marino Marini : faire “parler” les sculptures par la lumière et montrer aux gens ce qu’ils ne peuvent voir.

jean-paul gavard-perret

Aurelio Amendola, Capolavori fotografati, Palazzo Reale, Milan, du 16 juin au 6 septembre 2026.



