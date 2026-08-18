Parmi nous

Ivresse stupéfiante : par tes papillons en ton ventre, ton corps va jusqu’aux étoiles coextensives à ton âme. Tu relies ton sexe au lointain universel. Il s’y sent proche à mesure que j’y rentre. Ton passé transite dans le présent par notre captation phénoménale. Ton désir réunit tout le vivant.

Je renonce à mon individuation pour fondre en toi – enfante, mère, arbre et animale. Nos fantasmes forgent notre unité au secret de l’amour. Soudain, l’extase éclate bien au-delà de ta peur première. En ton orgasme jaillit l’éclair terrestre. Il devient le choc salvateur, l’esquive de tous échecs.

jean-paul gavard-perret





Photo : Alexandre de Metz