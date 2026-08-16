Hernani (Victor Hugo / Édouard Dossetto) – Avignon 2026

Cruels jeux de l’honneur

Il s’agit d’intrigues à la cour. Hernani fait sa profession de foi : il persécutera le roi. C’est l’histoire d’une rivalité un peu désuète, à laquelle on tente de fournir une interprétation contemporaine, sans toutefois s’écarter du texte. Le Duc est engagé à offrir l’asile à ceux qui le demandent ; lorsqu’un vieux pèlerin le sollicite, lui sont accordés des droits, en échange du serment d’obéir à un ordre de sacrifice, le cas échéant. Le visiteur s’y prête. On assiste à de vifs échanges entre des personnes parfois grimées, déguisées, bientôt identifiées. Les scènes se succèdent rapidement sans qu’on voit toujours le lien entre elles.

Ce n’est pas une mauvaise idée que de remettre au goût du jour, dans un contexte transgressif, cette pièce par laquelle Hugo a fait éclater la règle des trois unités. Mais il ne suffit pas de modifier les costumes, de changer un peu le décor pour rendre le propos actuel. Si le texte est bien moins souvent monté que Ruy Blas, c’est qu’il fait la part belle aux engagements, aux traits de cœur, sans présenter une exploration suffisamment porteuse de l’intériorité des personnages. Dès lors, en dépit de la générosité de la troupe, c’est à une représentation modeste que nous assistons, car nous manquons à être portés par une intrigue lisible et stimulante.

christophe giolito



Hernani

de Victor Hugo

mise en scène Édouard Dossetto

Avec Marie Benati, Édouard Dossetto en alternance avec Alex Dey, Leslie Gruel, Maxence Mailfort ou Laurent Le Doyen, Guillaume Villiers-Moriamé

Scénographie Pierre Mengelle ; collaboration artistique Martin Baillon ; création son et création lumière Jules Poucet ; régie Anaïs Ansart-Grosjean en alternance avec Leslie Gruel.

Au théâtre La luna,

1, rue Séverine 84000 Avignon

Du 4 au 25 juillet 2026 à 20h45 durée 1h15

04 90 86 96 28 https://www.festivaloffavignon.com/spectacles/8712-hernani

Production Collectif Nuit Orange

Coprod Avignon- JYOPROD spectacles.