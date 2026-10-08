Roberto Floreani, Via astratta (exposition)

L’abraseur

Roberto Floreani, artiste et essayiste, diplômé de l’Université de Padoue, a organisé plus de 100 expositions personnelles, dont plus de vingt dans des espaces muséaux en Italie et à l’étranger. Il a représenté l’Italie à la Biennale de Venise en 2009 dans le Pavillon Italien, consolidant ainsi sa place parmi les artistes de référence de sa génération. En tant qu’essayiste, il a publié deux volumes sur le futurisme et Umberto Boccioni et il collabore régulièrement avec des universités, des fondations et divers journaux.



L’artiste a créé un projet d’exposition in situ pour les espaces du GASC avec des œuvres spécialement conçues pour dialoguer et contaminer la collection permanente du musée. Cette exposition est en continuité directe avec la précédente exposition Thresholds. Temps de l’avant, Temps de l’après, créé par Floreani en 2025 à l’occasion du Jubilé au Musée diocésain de Vicence.

Le titre du projet évoque l’idée inhérente à l’abstractionnisme d’une recherche qui, depuis le début du XXe siècle, a poursuivi son chemin évolutif. La référence fait référence à la prestigieuse « Voie italienne vers l’abstraction », née en 1912 avec les «Compenetrations irisées » de Giacomo Balla, développée dans les années trente à Milan par le Groupe Como et les artistes de la Galleria del Milione.



L’exposition présente plus de vingt œuvres, dont des grandes formats, qui retracent les différentes périodes créatives de l’artiste : des « Rythmes aux Constellations » en passant par les « Seuils » et des œuvres récentes et totalement inédites, caractérisées par un carré central divisé à la fois dans la structure et dans les choix chromatiques. Le créateur démontre comment l’abstraction picturale, bien que née d’une enquête purement analytique de son propre langage. Son œuvre maintient une profonde tension spirituelle et « un seuil qui mène au-delà de la toile. »

jean-paul gavard-perret

Roberto Floreani, Via astratta, Galerie d’Art Sacré des Contemporains – Villa Clerici, Milan de 2 octobre au 8 novembre 2026.