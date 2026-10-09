Exquises extases

Nous le savons depuis Valéry : le plus profond de l’être, c’est sa peau. Reste à savoir ce qu’on met dessus. Cela n’est jamais un asile. Mais, de ce qu’il y a dedans, reste à savoir comment s’y imbriquer pour traverser le désir.

Pour Jean-Paul Gavard-Perret, qui n’est jamais maniaco-dépressif mais gai luron d’opérette, il ne s’agit pas de biffer les zones de stupre et de volupté puisque le corps est leur lieu, donc jamais un non-lieu. Et pour un tel auteur, il s’agit d’une une réplique de la demeure d’Igitur de Mallarmé et qui n’était qu’un tombeau.

A l’inverse, tout ici est drôle, allègre en un jeu du dehors et de dedans où des étrangers ou des archéologues font leur nid. L’auteur se veut parfois poète quasi documentariste et surtout attentif au fol asile de l’amour en une sorte de marqueterie qui est moins château-fort que chemin de ronde. Les êtres ne sont jamais enfermés vivants mais protégés grâce à celles plus vivantes que lui.

Apparemment, il en connaît bien des unes et des autres là où sa délocalisation s’en ressent. Page après page, pli après pli, plan après plan et textes par textes s’ élabore une progression mentale et physique en divers labyrinthes – et qu’importe si le « bas » blesse.

sylvie aflalo-haberberg

Jean-Paul Gavard-Perret, Ni bas, Nylon =, Editions du Cygne, Paris, 2026, 50 p. – 12,00 €.