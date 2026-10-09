Aïtor Alfonso & Jul, La Faim de l’Histoire – Volume 2 : « Une Histoire du Monde par la gastronomie »

Un deuxième service…

Les auteurs récidivent sur le sujet avec la même recette. Chaque chapitre commence par une illustration pleine page, ou quelques vignettes de Jul et un texte d’Aïtor Alfonso sur trois pages, agrémenté d’un ou deux dessins.

Chaque chapitre porte un titre évocateur sous la forme d’un jeu de mot ou d’un calembour. Puis, l’auteur explore son sujet, un sujet largement documenté qui donne un bel éclairage sur la manière de se nourrir au quotidien ou lors de grands banquets.



En vingt articles, le voyage gastronomique passe de Manger en Mésopotamie avec Gilgamesh à Manger en prison en France avec Nicolas Sarkozy. Mais, on découvre la nourriture des Grecs dans l’Antiquité, celle des cyclistes du tour de France entre 1903 et 2025, au Far West, en France sous l’Occupation, en Éthiopie avec le Négus…

Sans entrer dans un détail précis, certaines époques sont nourries d’hypothèses : Aïtor Alfonso donne une belle description de l’art de manger. Si Napoléon ne prête guère d’attention à sa nourriture, la Grande Armée ne mange pas souvent à sa faim. Dans la campagne de Russie, par exemple, comment alimenter correctement les quelques 420 000 personnes qui la composent ?

Par contre, certains écrits sont éclairants comme ce festin organisé par le roi Assurnasirpal II (883 – 859 av. J.- C) pour inaugurer sa nouvelle capitale. Pendant dix jours, les 69 574 convives ont consommé 100 bœufs, 1 000 veaux, 14 000 moutons, 10 000 poissons, 10 000 oiseaux et des montagnes de légumes et de fruits, de jarres de bière et d’amphores de vin.

Si Sarkozy s’est contenté, pendant 21 jours (ce n’est pas cinq ans !) de yaourts et de barres chocolatées, c’est parce qu’il ne voulait pas tester le plateau-repas peu ragoûtant servi par l’administration pénitentiaire. La nourriture, en prison, est peu appétissante et peu abondante.

Cet album passionnant donne une image précise de la manière dont on pouvait se nourrir à certaines époques dans un certain cadre, le tout agrémenté par les illustrations très humoristiques de Jul. Un vrai festin d’informations !

serge perraud

Aïtor Alfonso (textes), Jul (illustrations) & Claire Martz (couleurs), La Faim de l’Histoire – Volume 2 : « Une Histoire du Monde par la gastronomie », Dargaud, septembre 2026, 96 p. – 25,00 €.