Que rêvent nos tréfonds ?

Nous reconnaissons tout de suite le cosmos lorsque nos visions perdent de vue notre Terre. Soudain, nos nuits ont peur de la lumière mais nos rêves intrépides éclairent l’obscurité. Leur musique parle pour explorer l’intensité vibratoire du chaos. D’autant que tout songe a le pouvoir d’expliquer nos mots.

Néanmoins, grâce à lui, l’élan d’un malentendu ou d’un secret n’a plus le temps de nous comprendre au risque de propager la rumeur d’une phrase dont l’averbe car y bout. Toutefois, le rêve nous équilibre tant nous imaginons qu’une joie est identique à une souffrance. Bref, il s’agit d’un jeu qui interroge le sens de toutes les origines.

jean-paul gavard-perret

Photo : Bertien Von Manen