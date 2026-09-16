Une architecte d’exception

Les femmes ont joué un rôle crucial dans l’histoire de l’architecture, mais elles restent en grande partie invisibles jusqu’à aujourd’hui. Avec la nouvelle série She Was an Architect, Hatje Cantz met les femmes architectes et leurs points de vue, méthodes de travail et parcours de vie souvent négligés sous les projecteurs. La série commence par une monographie sur l’architecte italo-américaine Astra Zarina (1929 – 2008), dont le travail extraordinaire est redécouvert ici par la journaliste et auteure Laura Helena Wurth.

La vie et le travail de Zarina se sont déroulés sur un parcours dynamique allant de Riga à Seattle, en passant par Berlin et Rome. Avant de devenir la première femme à remporter le prestigieux Rome Prize en architecture de l’American Academy en 1960, Astra Zarina a participé à la planification innovante du moderniste Märkisches-Viertel à Berlin (un grand ensemble résidentiel situé dans le district de Reinickendorf au nord de la ville). Ensuite, elle a déménagé à Rome, se consacrant à l’éducation des générations futures et à la préservation du patrimoine architectural. Parmi ses réalisations durables, on compte la restauration minutieuse des maisons historiques du village italien perché de Civita di Bagnoregio alors abandonnées, et la création du programme de Rome de l’Université de Washington en 1970.

L’approche de Zarina pour enseigner était visionnaire, globale et plus pertinente que jamais. Sa devise emblématique reste légendaire : « Si tu veux être architecte, il faut d’abord apprendre à cuisiner ! » — une expression de sa conviction que la culture de la construction est inextricablement liée à un mode de vie. Le livre rassemble des photographies inédites provenant du domaine de Zarina et des archives du Civita Institute, et propose une interview exclusive avec son ancien élève, l’architecte de renommée mondiale Steven Holl.

jean-paul gavard-perret

Astra Zarina, She was an architect, Hatje Cantze, Berlin, 2026, 64 p. – 16,00 €.