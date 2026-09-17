Fabienne Pigière, Rudi Miel & Paolo Grella, Pompéi – t.02 : « Victorius »

Dans les derniers jours…

Depuis le 20 octobre 79, le Vésuve s’agite, déclenche des séismes de plus en plus violents. Mais c’est le 25 qu’il crache une énergie équivalente à cinquante fois celle de la bombe d’Hiroshima.

À travers l’itinéraire fatal de quelques personnages, les auteurs tissent des destins brisés par l’enfer qui s’est déchaîné. Après Assa, une jeune esclave, ce sont les derniers jours de Victorius.

Victorius est gladiateur, un combattant vainqueur, une idole du stade qui reste cependant humain, ne tuant pas ses adversaires vaincus. Il est admiré, depuis les gradins par Luna, une jeune fille qui compose des huiles pour massages réputées. Quelques femmes riches paient pour rencontrer le héros et espérer des relations intimes. Celui-ci décline systématiquement, refusant un rôle de reproducteur. Il fréquente un lupanar, mais aucune femme. Il cache un secret. Une prostituée y fait allusion sans révéler quoi que ce soit.

Mais, quand sa rivalité avec Manius, un autre champion, dégénère…

Avec ce nouveau personnage, les auteurs montrent un individu au faîte de sa gloire, avec un physique qui séduit presque toute la gent féminine, mais qui reste éloigné de toutes. Ils illustrent de belle manière ces fragilités qui peuvent habiter des individus qui semblent sûrs d’eux, puissants et dominateurs. Autour du gladiateur, s’activent des figures représentatives de l’époque, des personnalités qui œuvrent dans la ville sans souci de l’avenir.

Les scénaristes invitent à suivre une tragédie humaine dans ces derniers jours de la cité martyre. Si certains ont pu fuir, c’est près de dix mille personnes qui ont été ensevelies sous la lave, les cendres, asphyxiées par les gaz. C’est un récit qui interroge, aussi, sur la fascination des foules, et des gens qui la composent, pour le sang.

Un cahier historique de Fabienne Pigière, docteure en histoire de l’art de archéologie, apporte un bel éclairage sur de nombreux points.

Paolo Grella assure un dessin en couleurs directes restituant avec maestria, l’ambiance de la ville, des différents lieux où se déroule l’intrigue. Il montre des combats, des immeubles et des intérieurs bien reconstitués. Les personnages féminins sont d’une grande beauté.

Avec une catastrophe imminente, la dimension des individus, de leurs actions, prend une autre dimension fort bien rendue dans ce nouveau tome.

serge perraud

Fabienne Pigière & Rudi Miel (scénaristes), Paolo Grella (dessins et couleurs), Pompéi – t.02 : « Victorius », Éditions Anspach, août 2026, 56 p. – 16,50 €.