Oh mega laxiste !

(Cosse mon logis)

Enhardis de l’I.A., beaucoup montrent où va le progrès et ce qu’il faut penser. Mais, doué de bêtise, j’espère offrir aux fifrelins de l’ombre mes exercices d’inconsistances notoires. Telle est ma cosmologie moins théorique que pratique.

Par mon observation, j’ai découvert, au-delà de leur trou noir, l’existence de points carrés. Je sais qu’ils se sont faits tout seuls. Mais personne n’a su encore écrire sur eux de sérieux opuscules stellaires.

jean-paul gavard-perret

Photo : Drew Wichers