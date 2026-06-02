Ouvertures

Cet ouvrage est une anthologie monumentale d’essais critiques consacrés à la figure d’Umberto Riva, introduits et édités par Maria Bottero, accompagnés d’un ensemble de croquis et de dessins issus des archives personnelles de l’architecte.

Maria Bottero, architecte, a été professeur titulaire à l’École polytechnique de Milan et rédactrice en chef de la revue internationale d’architecture Zodiac. Elle a conçu ici comme une anthologie où les écrits de l’autrice introduisent et clôturent un recueil d’essais critiques extraits de livres épuisés ou hors-circuit et qui offrent un éventail des évolutions critiques autour de la figure aussi large que possible de Umberto Riva (1928 – 2021), architecte, designer et peintre, et l’un des maîtres de l’architecture italienne.

Élève de Carlo Scarpa, Riva a hérité de ce dernier une approche artistique et artisanale du projet, un goût pour les formes ouvertes ainsi qu’une sensibilité à une échelle opératoire qui s’étend du détail au paysage. Son œuvre couvre un large spectre, allant du design d’objets aux projets de logements urbains, en passant par des bâtiments publics et privés, la scénographie d’exposition et la peinture.

Existe ici une collaboration précieuse avec l’archive personnelle de l’architecte et avec le Centre canadien d’architecture de Montréal qui a permis de récupérer et de présenter au public ses croquis et ses dessins. L’ouvrage est particulièrement réussi : c’est un voyage entre les mots et les images, une expérience sensible de l’œuvre du grand architecte italien. L’ensemble projette le lecteur dans l’univers d’un architecte qui, de sa fréquentation de Carlo Scarpa, n’a eu de cesse, comme lui, de travailler au-delà de l’architecture.

jean-paul gavard-perret

Maria Bottero, Incursions au-delà du moderne – L’architecture d’Umberto Riva, Edition trilingue (français / anglais / italien), Les Presses du réel, 2026, 352 p. – 68.00 €.

