Vincenzo Agnetti, Vincenzo Agnetti e le tracce fotografiche (exposition)

Quand les routent se terminent avant de commencer

Les traces photographiques de Vincenzo Agnetti (1926-1981), sont le fruit de projets de recherche développés par MA*GA qui, à l’occasion du centenaire de sa naissance, lui rend hommage. Il reste l’un des plus grands protagonistes de l’art conceptuel italien du XXe siècle. Le tout ici avec la publication de sa monographie « Le strade terminano prima di cominciare. »

L’oeuvre de Vincenzo Agnetti est approfondie à travers 30 œuvres. Son intérêt pour la photographie conceptuelle et sa pratique qui se concentre sur la capacité narrative du fragment photographique créent ici un dialogue avec la littérature et la technologie.

L’exposition présente des œuvres appartenant au cycle « Après les Grandes Manœuvres », formé après qu’Agnetti a trouvé une collection du XIXe siècle de photographies japonaises à Gibraltar. L’artiste milanais, avec une approche conceptuelle, a reproduit ces images en les combinant avec des éléments graphiques et textuels.

Parmi des œuvres les plus célèbres d’Agnetti est présent « d’Elizabeth d’Angleterre »(1976) – polyptyque photographique qui réfléchit au pouvoir et à sa représentation à travers ce que l’artiste appelait le « théâtre statique », rappelant le contexte du théâtre élisabéthain dans un « drame sans mouvement », jusqu’au Livre oublié par cœur (1970), un grand volume dont l’intérieur est composé uniquement des bords extérieurs qui enferment un espace vide.



jean-paul gavard-perret

Vincenzo Agnetti, Vincenzo Agnetti e le tracce fotografiche , MA*Ga, Gallarate, du 24 mai au 11 octobre 2026.