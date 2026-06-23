Obscurum per obscurius

(Bas halte)

Magie du formel enchevêtrement par ton corps ambre. Il se présente à toutes lèvres et mots surgis par miracles. Tu creuses ton lit et l’horizon de ton pastel bronze prêt, au bord des mains en filature, à se déchainer. Il s’ingère en artillerie conséquentes en évitant toute parade.

Se rejouent nos mêmes saisons arrosées avec soins en petits jappements d’azur à la recherche de ce que j’écris par chaque ligne de ton corps tellement reconnu et cousu. Il palpite tant que son envers vaut l’endroit. A rebours, au besoin, pour la chimère sur tes draps vierges à plate couture. Et ce, jusqu’au débord alchimique en ta glaise inouïe par la grande question du clair obscur – ignotum per ignotius.

jean-paul gavard-perret

Photo : Hiromitsu Morimoto

