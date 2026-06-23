Frédéric & Julien Maffre, Stern – t.06 : « Hors du monde »

Quand une mauvaise passe…

Parce qu’il est venu en aide à trois immigrés italiens, Elijah Stern ne trouve plus de travail. Sa monture est morte et il donne ses ultimes ressources pour l’équarisseur. Sa logeuse lui réclame le loyer. Il vend quelques livres pour une somme dérisoire. Il erre et finit par rejoindre le groupe de mafieux italiens. Lorsqu’il révèle qu’il parle espagnol, le chef lui propose de l’argent pour participer à une transaction, le lendemain, à l’aube.

Sur place, il assiste à une vente d’armes à des Cubains. Un problème lié aux munitions reporte le marché de trois jours, le temps de trouver les bonnes balles. Mais les Cubains exigent de garder Elijah en garantie. Il est emmené jusqu’à une île abandonnée où ils retrouvent le reste de la troupe. Parmi les guérilléros, Ana Maria Sanchez le prend sous sa coupe, mais sa présence n’est pas du goût de tous. Resté seul sur une plage, Stern est rejoint par l’un d’eux qui veut le tuer…

Entre 1868 et 1878, l’île de Cuba connaît un important conflit, la Guerre des Dix Ans : 1a première tentative pour accéder à l’indépendance en se libérant de l’emprise espagnole. Ce conflit se solde par un demi-échec du côté cubain. Mais cela n’arrête pas des groupes qui veulent continuer de lutter. C’est dans ce contexte que les auteurs installent ce nouvel épisode des aventures de ce héros particulier. Il est croque-mort de profession et abhorre la violence. Il a un côté intellectuel qui fait tache dans l’univers où il gravite.

Au fond du trou il est obligé d’accepter un travail qui va l’amener à vivre, dans un huis clos bien riche en dangers de toutes natures, des moments compliqués. Avec ce personnage, c’est une histoire différente de celle véhiculée habituellement. On oublie les grands événements, les héros nationaux, pour vivre le quotidien des individus lambdas confrontés aux aléas d’une existence pénible, où la violence gratuite scande le journalier. Les auteurs nouent entre les différents composants de leur galerie des relations humaines compliquées et douteuses. Et ils multiplient les actions, développant un récit magistral. Il faut saluer le magnifique clin d’œil de la chute finale.

Le graphisme est l’œuvre de Julien Maffre qui assure un dessin remarquable, une mise en images attractives. Il installe des protagonistes à la gestuelle efficace et sait montrer, par les regards intenses, les sentiments des uns et des autres, qu’ils soient doux, rêveurs ou agressifs.

Ce nouveau tome de la série est une réussite pour la maîtrise du récit, le contexte de l’histoire qui rejoint la grande Histoire, la justesse du graphisme.

serge perraud

Frédéric Maffre (scénario), Julien Maffre (dessin et couleur) & Bastien bazar, Karamba Drame et Crique-Forme (couleur), Stern – t.06 : « Hors du monde », Dargaud, mai 2026, 72 p. 17,95 €.