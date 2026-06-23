Francesco Clemente, In Between (exposition)

Eloge de la peinture

La Triennale Milano, du 29 mai au 6 septembre 2026, présente Francesco Clemente. In Between est organisé par Francesca Pietropaolo avec Robert Storr, en partenariat avec la Vito Schnabel Gallery, New York et St. Moritz.

Cette grande rétrospective consacrée à Francesco Clemente explore sa pratique picturale de la fin des années soixante-dix à nos jours, réunissant environ 70 œuvres dont, rarement exposées, des productions inédites et de nouvelles peintures. L’exposition propose la dimension de l’entre-deux, un être entre mondes et dimensions, comme sujet qui traverse toute sa production.

Un sentiment de métamorphose anime l’imagination de l’artiste, dans un dialogue continu entre intériorité et extériorité. L’art de Clemente reflète une attitude cosmopolite et expérimentale, oscillant entre les cultures et traditions occidentales et orientales. Ses images abordent des thèmes liés à l’identité et à la condition humaine – le soi, le corps, la sexualité, la spiritualité, le mythe et les paysages oniriques – dans une pratique qui ne suit pas un chemin linéaire, mais se développe à travers de multiples directions et langages.

jean-paul gavard-perret

Francesco Clemente, In Between , Triennale Milano, Milan, du 29 mai au 6 septembre 2026.

