Mode Erato

(nuitsible)

L’une et l’autre vont à l’amble et font vaciller le jour sur son axe d’ombre et de lumière. Deux bouches chuchotent tandis que deux corps deviennent silhouettes dans le courant d’air de la vie. Leurs mains se tendent dans leur disparition en un rectangle noir. On devine plus qu’on ne voit, on croit voir plus qu’on aperçoit.

Les deux mains de l’une sont les épaules de l’autre qui incline son buste comme s’il lisait les pages d’une poitrine invisible. L’une dit ce qui n’existe pas mais qu’il ne devra qu’à nous d’avoir notre existence et, peu à peu, la voix de l’une est aussi la voix de l’autre. Des mots s’y gravent, et restent vifs et revivront toujours. Après la nuit.

jean-paul gavard-perret

Photo : Elsa et Johanna