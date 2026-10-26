Nicolas Kéramidas, Mamie Luger – t.02 : « L’amour aux trousses »

Le refus d’être une victime

En 2016, dans la banlieue de Saint-Flour, Berthe Gavignol, 102 ans, fait le coup de fusil contre la police. Elle se retrouve au commissariat central. En creusant dans la cave, les policiers trouvent les restes de deux cadavres, celui de son premier mari, celui d’un officier SS.

Elle raconte sa vie à l’inspecteur Ventura sans chercher à dissimuler quoi que ce soit. C’est la rencontre avec Luther, un GI, sa passion amoureuse pour ce soldat né à la Nouvelle-Orléans, qui finit par la quitter, ayant une famille là-bas. En 1945 elle cherche un nouveau mari, mais aussi et surtout un géniteur. Elle a de l’amour à revendre et toutes les femmes enfantent. Mais ses choix, à terme, se révèlent désastreux.

Parallèlement, les hommes qui continuent de creuser dans sa cave font de nouvelles découvertes, exhumant de nouveaux squelettes. Entrecoupée de moments de restauration, Berthe continue d’expliquer les situations, de raconter une vie de femme qui a été en quête d’amour. Mais la découverte de ces nouveaux cadavres place l’inspecteur dans une position inconfortable car, s’il se prend peu à peu d’un certain attachement pour cette femme étonnante, elle se révèle, au fil de ses confessions, une grande criminelle…

Ce second volet de l’adaptation d’un best-seller de Benoît Philippon est aussi savoureux que le premier. On se régale de l’humour de cette vieille dame à la verve étonnante, du récit des aventures amoureuses de cette pétulante femme qui chercha l’amour. Or, elle déniche régulièrement l’individu néfaste dont elle doit, pour sauver sa vie, se débarrasser. Mais, même avec cette étiquette de tueuse en série, elle emporte l’adhésion à ses déboires.

Nicolas Kéramidas retranscrit à merveille le contenu du roman, un récit qui oscille entre polar noir et comédie burlesque, où l’humour grinçant domine. Avec le personnage de Berthe, le romancier et le scénariste font rayonner une femme qui, toute sa vie, refusa d’être une victime. Même si le trait est quelque peu forcé – comédie oblige ! – avec son appétence à résoudre définitivement le problème, la question de la liberté du sexe dit faible est exposé de belle manière. Sous la comédie, les auteurs soulèvent des questionnements qui ont encore bien cours.

Avec un trait dynamique, élégant, d’une belle force, Nicolas Kéramidas donne à ses personnages une représentation qui conjugue réalisme et caricature. Il use d’une manière très personnelle de rendre la tonicité des situations, à révéler une femme de caractère, une héroïne à la recherche de l’amour sous toutes ses formes. Il propose des planches qui emportent l’adhésion pour la qualité des représentations, tant de toute la galerie des personnages que des décors qui restent toutefois secondaires. L’importance est donnée aux protagonistes.

La couleur est due au travail de Claire Champion qui réussit, avec des teintes relativement neutres, à faire ressortir les différentes époques de la vie de Berthe.

Ce nouveau volet de la trilogie est superbe, pour le récit, pour le graphisme, et fait espérer une parution rapide de la suite tant l’intrigue est passionnante, l’héroïne attachante et les planches réussies.

serge perraud

Nicolas Kéramidas, Mamie Luger – t.02 : « L’amour aux trousses », Casterman, octobre 2026, 88 p. – 18,00 €.