Loïc Rochard, Georges Brassens, ce poète unique – Les singularités de toutes ses chansons

La référence pour mieux connaître ces chefs-d’œuvre

Loïc Rochard a entrepris de disséquer les 198 chansons de Georges Brassens en apportant des compléments fort instructifs.

L’ouvrage de 896 pages, s’ouvre sur un préambule du poète lui-même qui décrit succinctement sa façon d’écrire, la manière dont il appréhende les mots pour en faire, après un long travail de réflexion, d’élaboration, la version des textes que l’on connaît.

En introduction, à partir du fameux vers de Nicolas Boileau sur l’ouvrage à remettre… Loïc Rochard imagine un dialogue entre les deux poètes à quelques siècles de distance, dialogue construit avec des vers du premier et des extraits d’interviews, des réflexions, du second.

Une biographie succincte des différents musiciens qui l’ont accompagné, les studios où il a enregistré et les effets de la censure apportent des informations intéressantes. On apprend que dans les années 1950-60, quatorze de ses chansons sont purement interdites d’antenne sur la radio publique comme Hécatombe, Le nombril des femmes d’agent, Vénus Callipyge… Six titres peuvent passer… après minuit comme La complainte des filles de joie, Les trompettes de la renommée… C’est l’arrivée d’Europe 1 avec son émetteur hors du territoire national qui a permis aux Français non insomniaques de se régaler de ses poèmes.

Chaque chanson fait l’objet d’une présentation dédiée avec une analyse de la genèse, les sources éventuelles d’inspiration, que celles-ci soient réelles ou cachées, et le contexte historique ou personnel qui a vu naître ces chefs-d’œuvre. Pour chaque poème/chanson, classé par ordre alphabétique, une présentation avec l’auteur des paroles et musique, la date d’enregistrement, l’album sur lequel il figure.

Un commentaire plus ou moins détaillé soit de Brassens lui-même quand il évoque cette chanson, de Loïc Rochard ou un extrait d’interview donnent le cadre de la conception. Suit l’exposé de quelques curiosités du texte, les figures de styles et de rhétorique utilisées, les réminiscences littéraires et le mode de versification. Et ce dernier est détaillé, en annexe, dans un glossaire particulièrement érudit. Un autre glossaire énumère les figures de styles et de rhétorique possibles, utilisées par le poète. Et c’est là que l’on mesure la richesse de ces textes, le travail de conception et la complexité de leur construction.

Loïc Rochard décrypte ainsi l’écriture de Georges Brassens, met en lumière ce qui n’est pas perceptible à la lecture du poème ou à l’écoute de la chanson. Il dévoile des réminiscences poétiques, les influences d’une palanquée de poètes que Brassens lit sans retenue. Il fait part des libertés linguistiques, de ses audaces, de ses inventions et des familiarités qu’il prend avec la versification. Il fait remarquer également le décalage entre les mélodies qu’une oreille peu musicale perçoit assez simpliste : ne disait-on pas dans les années 1960-70 qu’avec Brassens c’est toujours le même air ?, et la richesse rythmique que découvre le musicien qui veut jouer la ballade.

Cet ouvrage particulièrement érudit permet de mesurer le talent exceptionnel de ce poète, sa capacité à innover dans le genre. Mais, de plus, il donne des outils formidables pour la lecture des textes de ces ciseleurs de mots que Georges Brassens appréciait tant et ouvre une possibilité de lecture totalement innovante.

serge perraud

Loïc Rochard, Georges Brassens, ce poète unique – Les singularités de toutes ses chansons, le cherche-midi, septembre 2026, 896 p.- 29,00 €.