Fées des songes

Les photographies de mode et de célébrités de Mario Testino ont été publiées dans de nombreux magazines internationaux et dans des campagnes de publicité pour des maisons de premier plan durant les trois dernières décennies. Ce catalogue présente 122 images du photographe, connu pour ses travaux qui évoquent l’élégance, la beauté, le style, l’irrévérence et la contradiction.

Le niveau d’excellence atteint par Testino est illustré par les photographies qu’il a réalisées de superstars internationales comme les modèles Kate Moss, Stephanie Seymour et Gisele Bündchen ; les actrices Nicole Kidman et Gwyneth Paltrow ; les musiciens Mick Jagger, Madonna, et Lady Gaga ; et les athlètes David Beckham et Tom Brady. Mario Testino : British Royal Portraits se concentre sur ses portraits couvrant plusieurs générations de la famille royale britannique.



L’essentiel de son approche tient d’abord à la rencontre d’êtres auxquels l’artiste donne par sa re-présentation une valeur universelle et non réductrice à une histoire psychologique ou à une géographie précise. L’« engagement » crée un différentiel par rapport au médium comme au réel. Surgit une volonté poétique d’enrichir et de dépasser l’histoire et le temps afin de mieux permettre de ressentir l’éclatement des possibles. La photographie devient l’action fiction dont le but est de provoquer des développements qui dépassent l’espace psychologique et la problématique du lieu.

jean-paul gavard-perret

Mario Testino, In Your Face, Museum of Fine Arts, Boston, 2026, 115 p. – 30,00 €.