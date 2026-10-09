Atmosphère !

Roman autobiographique court et saisissant, Le ciel tombe raconte l’histoire de Penny, une petite Italienne des années 1940, élevée par son oncle et sa tante avec sa sœur Baby. Pour preuve, elle écrit : « Je me demande si je peux aimer ma sœur Baby plus que le Duce. Mais j’aime Baby comme Jésus. Vraiment comme Jésus, et j’aime Jésus un peu plus que Dieu, et Dieu comme Mussolini, et l’Italie et la Patrie moins que Dieu mais plus que mon ours jaune. »



Quand elle ne fait pas les quatre-cents coups avec ses amis, elle apprend à l’école qu’il faut craindre les flammes de l’Enfer de Dante et vénérer Mussolini et la Vierge Marie. Pour ouvrir les portes du Paradis à son oncle adoré, Penny invente toutes sortes de rituels loufoques. Mais la candeur juvénile peut-elle résister à la violence de l’Histoire, antisémitisme compris ?

Le doute plane. Il est latent.

jean-paul gavard-perret

Lorenza Mazzetti, Le ciel tombe, trad. de l’italien par Lise Chapuis, Gallimard, collection Folio (no7733), 2026, 162 p. – 8,50 €.