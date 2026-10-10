Il colore dei soldi di Scorsese che capì il futuro dell’America e del cinema : ogni abilità diventa merce, ogni esperienza un patrimonio da monetizzare ( La couleur de l’argent de Scorsese qui a compris l’avenir de l’Amérique et du cinéma : chaque compétence devient une marchandise, chaque expérience un patrimoine à monétiser)

Corriere della Sera / Spettacoli

di Filippo Mazzarella

8 ottobre 2026

Quarant’anni fa usciva il film con Paul Newman (Premio Oscar miglior attore) e Tom Cruise

L’8 ottobre 1986 Martin Scorsese presentava a New York in anteprima mondiale Il colore dei soldi/The Color of Money (da noi nelle sale solo a febbraio 1987), sequel sulla carta improbabile del mitico Lo spaccone/The Hustler di Robert Rossen del 1961. Venticinque anni dopo le vicende del prototipo, Eddie Felson (Paul Newman) ha abbandonato il biliardo per dedicarsi al commercio di alcolici, ma l’incontro con Vincent Lauria (Tom Cruise), giovane talento sfacciato e incontenibile, riaccende la sua vecchia passione. Coinvolta anche la fidanzata Carmen (Mary Elizabeth Mastrantonio), Eddie organizza un tour attraverso le sale da gioco americane, sfruttando l’abilità di Vincent (e la sua aria da inesperto) per ingannare gli avversari e guadagnare denaro. Ma l’esuberanza del ragazzo e una doppia, umiliante sconfitta (inattesa quella di Eddie contro Amos, interpretato da un grande Forest Whitaker) fanno esplodere il contrasto fra i due. Quando il sodalizio si spezza, Eddie torna a giocare seriamente e s’iscrive a un importante torneo ad Atlantic City, dove ritrova Vincent. Maestro e allievo saranno così destinati a misurarsi per stabilire chi abbia davvero trasformato il talento in una forma di dominio.

Scritto dal grande Richard Price e ancora tratto da un romanzo di Walter Tevis (pubblicato pochissimo prima della morte dello scrittore), il film riprende il personaggio di Felson in un seguito affidato a uno Scorsese reduce dal flop di Re per una notte/The King of Comedy (1982) e dalla parentesi incompresa del capolavoro Fuori orario/After Hours (1985). Il rapporto con l’originale è però tutt’altro che nostalgico: se Felson viene trasferito in un’America radicalmente diversa, dominata dal denaro, dall’esibizione, dall’arrivismo e dalla logica predatoria degli anni Ottanta, dove è un uomo che ha imparato a conoscere il valore dell’esperienza e della dissimulazione, Vincent, al contrario, incarna l’energia arrogante di una generazione per la quale talento, spettacolo e successo sembrano coincidere. Il biliardo diventa così una metafora di rapporti di forza continuamente ridefiniti, dove persino l’esperienza può essere venduta e l’abilità conta solo nella misura in cui produce il profitto adombrato dal titolo. A livello visivo, l’attraversamento di motel, highway, bar e sale da gioco compone un’America marginale e insieme ferocemente capitalista nella quale il denaro costituisce sia la ricompensa sia il criterio con cui misurare il valore individuale.

E la partita fra Eddie e Vincent è dunque quella simbolica fra due “idee” di America, ma anche quella tra due stagioni del cinema e due generazioni di interpreti: Newman, icona del cinema “classico”, e Cruise, star in ascesa destinata a diventare volto dominante nella Hollywood dei quattro decenni dopo. Con intuizione diabolica, Scorsese si colloca esattamente nel punto di frizione fra questi due mondi, girando come un autore innamorato della tradizione, ma costretto a confrontarsi con le nuove regole dell’industria. La dimensione e gli obiettivi commerciali dell’operazione (voluta dalla Touchstone, all’epoca controparte adulta della Disney) non attenuano però la radicalità della regia: e il film diventa una sorta di “macchina” cinetica sul desiderio e la competizione mentre la cinepresa scatta intorno ai tavoli, il montaggio sapiente della sodale Thelma Schoonmaker frantuma e ricompone gesti, sguardi e traiettorie, e la fotografia di Michael Ballhaus alterna colori aggressivi e ambienti lividi restituendo tanto l’euforia quanto la desolazione degli Usa marginali. [….]

traduction :

Le 8 octobre 1986, Martin Scorsese présentait à New York en avant-première mondiale La couleur de l’argent/The Color of Money (chez nous en salle seulement en février 1987), suite improbable du film mythique Lo spaccone/The Hustler de Robert Rossen de 1961. Vingt-cinq ans après le premier volet, Eddie Felson (Paul Newman) a abandonné le billard pour se consacrer au commerce d’alcool, mais la rencontre avec Vincent Lauria (Tom Cruise), jeune talent effronté et irrésistible, ravive sa vieille passion. Impliquant également sa petite amie Carmen (Mary Elizabeth Mastrantonio), Eddie organise une tournée à travers les salles de jeux américaines, en exploitant l’habileté de Vincent (et son air inexpérimenté) pour tromper ses adversaires et gagner de l’argent. Mais l’exubérance du garçon et une double défaite humiliante (imprévue : celle d’Eddie contre Amos, joué par un grand Forest Whitaker) font exploser le contraste entre les deux hommes. Lorsque l’association se brise, Eddie retourne jouer sérieusement et s’inscrit à un important tournoi à Atlantic City, où il retrouve Vincent. Le maître et l’élève seront ainsi voués à se mesurer pour déterminer qui a vraiment transformé le talent en une forme de domination.

Écrit par le grand Richard Price et encore tiré d’un roman de Walter Tevis (publié très peu avant la mort de l’écrivain), le film reprend le personnage de Felson dans une suite confiée à un Scorsese sorti du flop de Re for a night/The King of Comedy (1982) et de la parenthèse incomprise du chef-d’œuvre Hors horaire/After Hours (1985). Mais la relation avec l’original est loin d’être nostalgique : si Felson est transféré dans une Amérique radicalement différente, dominée par l’argent, le spectacle, l’arrivisme et la logique prédatrice des années 1980, où il est un homme qui a appris la valeur de l’expérience et de la dissimulation, Vincent, au contraire, incarne l’énergie arrogante d’une génération pour laquelle talent, spectacle et succès semblent coïncider. Le billard devient ainsi une métaphore de rapports de force continuellement redéfinis, où même l’expérience peut être vendue et la compétence ne compte que dans la mesure où elle produit le profit éclipsé par le titre. Visuellement, la traversée de motels, d’autoroutes, de bars et de salles de jeux compose une Amérique marginale et à la fois férocement capitaliste dans laquelle l’argent constitue en même temps la récompense et le critère pour mesurer la valeur individuelle.

Le match entre Eddie et Vincent est donc celui symbolique entre deux « idées » d’Amérique, mais aussi celui entre deux visons du cinéma et deux générations d’interprètes : Newman, icône du cinéma « classique », et Cruise, star en ascension destinée à devenir le visage dominant dans l’Hollywood des quatre décennies suivantes. Avec une intuition diabolique, Scorsese se situe exactement au point de friction entre ces deux mondes, tournant comme un auteur amoureux de la tradition, mais contraint de se confronter aux nouvelles règles de l’industrie. La taille et les objectifs commerciaux de l’opération (voulue par Touchstone, à l’époque l’homologue adulte de Disney) n’atténuent pas la radicalité de la réalisation : le film devient une sorte de « machine » cinétique sur le désir et la compétition pendant que la caméra tourne autour des tables. Le montage habile de la coentreprise Thelma Schoonmaker écrase et recompose gestes, regards et trajectoires, et la photographie de Michael Ballhaus alterne des couleurs agressives et des environnements blafards, restituant à la fois l’euphorie et la désolation des États-Unis marginaux. […]

frederic grolleau

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https://www.corriere.it/spettacoli/26_ottobre_08/il-colore-dei-soldi-di-scorsese-che-capi-il-futuro-dell-america-e-del-cinema-ogni-abilita-diventa-merce-ogni-esperienza-un-25fcdfad-e5bc-4fb0-bcb7-0c301b3bdxlk.shtml