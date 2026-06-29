(bonds d’âge)

Tu es là, dans l’ombre allongée du chevalet, un bras offert à la lumière, une hanche noyée dans l’huile encore vive, la peau en bataille avec le lin brut de la toile. Tes pinceaux s’échappent en vagues de bleu que le vermillon contourne. Ton noir creuse la nuit et devient lumière.

Et tu restes toujours plus peinture qu’elle-même. Mais tu sais aussi t’en échapper dans l’éclat d’ivoire sous ton oreille, dans l’ourlet fiévreux de tes cils et le grain de ta peau qui accepte – comme l’art – l’éternité.

jean-paul gavard-perret

Photo : Bruno Desportes

