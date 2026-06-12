Les autres c’est sûr, moi peut-être

Nous sommes tous entrés par la sortie. Certains parlent d’une sotie. Mais le passé nous a trompés et le présent nous tourmente. Quant à l’avenir et même si c’est bien long, le temps nous ment lentement.

Ignorants nous ânonnons ses paraboles. Elles montent du coq ou descendent des pluies. A nous nos chichirichi ou notre exultation pour le printemps pourri. Revenus de rien ou de tout, nous vaquons en joyeux laboureurs jusqu’à la dernière minute. A cause d’elle et malgré nous.

jean-paul gavard-perret

Photo : Florence Deba