Isabelle Bauthian, Anne-Catherine Ott & Aurélie F. Kaori, Léonarde , tome III : “Maladresse et Maléfices”

Liberté et servitude

Léonarde III, “Maladresse et maléfices” parle d’une soudaine malediction qui s’abat sur la ville de Ptiorupt. Cela se déroule après l’unification des peuples des Goupils, Leus, et Humain. Une importante réunion approche alors que la ville et sens dessus

dessous et cela retombe toujours sur la faute de Pipin, le jeune prince. Léonarde commence à se poser des questions sur une potentielle malédiction. Après de nombreuses recherches, ils en viennent à se poser des questions sur l’intrigante nouvelle gouvernante du château : Curienne. Depuis que cette dernière est arrivée au château, tout le village vit dans le luxe. Après maintes aventures, léonarde et ses amis font la découverte d’un animal : le Sotré. Le Sotré ressemble à un tout petit chat mais a la capacité de tenir sur ses deux pattes arrière. Ce dernier peut réaliser vos corvées en échange du logement et de la nourriture. Mais il peut également, grâce à sa minuscule taille, vous mettre dans de beaux draps !



J’ai adoré la suite tant attendue de Léonarde. Elle poursuit parfaitement l’histoire. On revoit toujours la thématique principale qui nous rappelle que tous les peuples, Goupils, Leus, Humains et autres espèces, sont égaux. Dans ce livre-ci, les auteures abordent le côté des serviteurs, sur qui des dizaines de responsabilités pèsent, mais ceux qui vivent dans leur luxes et leurs efforts ne s’en rendent pas compte. J’aime particulièrement le passage ou la Princesse propose au Sotré de rester en échange du logement, mais on voit lors de la bulle suivante qu’en réalité quand elle lui a demandé cela, elle s’attendait à ce qu’il lui réponde oui ! Ce passage est particulièrement drôle.

J’adore les dessins, surtout ceux qui représentent les animaux. Sont également fort appréciables les scènes ou l’on peut voir Nechka (une Leu) tomber amoureuse du prince et vice-versa : cette scène rajoute un peu de romantisme à la bande dessinée.



En somme, je conseille vraiment ce livre qui s’adresse certes aux enfants mais qui, en raison de son sens moral, peut très bien convenir aussi à un adulte.

erine grolleau

Isabelle Bauthian, Anne-Catherine Ott & Aurélie F. Kaori, Léonarde, tome III : “Maladresse et Maléfices”, Éditions Drakoo, septembre 2026, 80 p. – 16,90 €.