Lilja Sigurdardóttir, Dur comme la lave

Un renouvellement des codes du polar nordique

Avec ce nouveau tome, le quatrième, relatif à la quête de son héroïne, par ailleurs détective privée spécialisée dans le recouvrement de fonds, pour la recherche de sa sœur disparue, Lilja Sigurdardóttir introduit une dimension surprenante.

Aurora continue, même après la mort de son père, de s’entraîner en haltérophilie, se faisant injecter des stéroïdes. Lorsqu’elle sort de la salle, son téléphone sonne. C’est une dame qui peine à lui expliquer l’objet de son appel. Elle est la maman d’une petite fille de trois ans qui refuse son prénom et dit s’appeler Ísafold, qu’elle est la réincarnation de la sœur d’Aurora. Pétrifiée, elle ne peut le croire et lors de la rencontre, cette femme livre des informations troublantes connues par très peu de personnes.

Lady Gúgúlú, Róbert, de son vrai prénom, est averti par le barman du club où il se produit pour son numéro de Drag-queen. Un homme est venu l’interroger sur lui puis a rejoint deux autres individus. Robert comprend qu’il faut fuir sans attendre, laisse un mot pour Daniel, n’emportant qu’une boîte récupérée sous l’arbre qu’il avait planté. Il met en œuvre un plan B minutieusement préparé pour disparaître totalement.



Alors qu’Aurora s’en va pour voir cette petite fille, Daniel reçoit la visite de trois hommes qui l’interrogent sur son locataire, de façon assez tendue sans vouloir révéler pour qui ils travaillent.

Mais quand la petite fille dit qu’elle a été tuée par un ours polaire, surnom qu’Ísafold donnait à l’homme qui partageait sa vie et lui annonce qu’elle git dans un champ de lave dure et noire…

L’intrigue s’articule essentiellement autour de deux enquêtes menées parallèlement. L’une tente de résoudre ce mystère vieux de trois ans, la disparition d’Ísafold et l’autre, soudaine, violente, celle de Lady Gúgúlú. Avec adresse et un art consommé du ré l’auteure fait avancer ces deux recherches de façon brillante sans dénaturer ou minimiser l’une ou l’autre.

De nombreux thèmes traversent les récits comme ce deuil impossible tant que la possibilité, aussi minime soit-elle, demeure que sa sœur soit toujours vivante. Est introduite la question de la réincarnation, cette capacité selon certaines croyances, de pouvoir se retrouver dans une autre enveloppe corporelle. C’est également l’évocation de la connaissance approfondie de ceux que l’on fréquente.



Des chapitres courts, une alternance soutenue des protagonistes, des descriptions très visuelles concourent à tenir un rythme élevé. Les rebondissements s’enchaînent sans que soit privilégiée l’action pour l’action, laissant les personnages développer une belle épaisseur psychologique.

Mais si Lilja Sigurdardóttir ajoute de nouvelles péripéties, de nouvelles énigmes, elle lève le voile sur des questionnements antérieurs apportant nombre de réponses à des interrogations nées de la lecture des tomes précédents. Elle fait évoluer la galerie d’acteurs de son drame, faisant la lumière ou l’ombre sur certains, mettant le projecteur dans ce roman sur un personnage secondaire devenu une figure attachante.

Un seul petit regret porte sur cette promotion d’une voiture de marque Tesla.

Ce livre peut se lire indépendamment des précédents. On goûte la qualité de l’intrigue, les enquêtes retorses, la richesse de la galerie des acteurs, le travail sur leur psychologie jusqu’à un dénouement remarquable qui laisse une belle possibilité de suite. Cependant, la connaissance des épisodes précédents apporte un plus qui ajoute au plaisir de la lecture.

serge perraud

Lilja Sigurdardóttir, Dur comme la lave (Drepsvart hraun) traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions Métailié, coll. Bibliothèque nordique – Noir, octobre 2026, 272 p. – 21,00 €.