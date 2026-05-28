Lapin levé n’a plus d’oreille

(mais c’est magnifique)

Les abdos menant son estomac dans l’étalon, l’ecce homo en pince pour les ménagères de plus de cinquante ans. Déboutonnant leur gaine Playtex, il s’émotionne d’impeccables seins selon certaines normes. En pleines formes, capot tiré, les voilà troussées telles des bombes X excitées sous la bielle.

Nuque arquée, tronc plié en circonflexe, l’enlacée locomotive sans excentricité, il monte aux cieux à cheval vapeur. D’abord mal axée, sa trombe ose mais il se fixe ensuite par de bons coups de bourrons et les égéries de la mère jouissent du bourgeon dans leurs vêpres utérins.

jean-paul gavard-perret

Photo : Georges Urrel





